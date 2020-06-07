大解封首日，爸媽帶著孩子到戶外透氣，大玩充氣遊具。（許素惠攝）

大解封首日，雲林縣古坑綠色隧道出現人潮，街頭藝人表演馬吸引民眾圍觀。（許素惠攝）

中央宣布今天大解封，雲林縣多處景點出現人潮，古坑綠色隧道、劍湖山世界園區遊客都回流，小販業者笑逐顏開，估計生意比未解封前至少成長3成。

由於本土零確診已持續近2個月，大解封的第一天，不少民眾出門透氣，泰半都放心地未戴口罩，古坑綠色隊道遊客如織，小朋友在草地上奔跑嬉戲，許多人邊走、邊買、邊吃，好像要把前幾個月的份兒一次購足吃飽。

賣炸物的小販忙得不可開交，因為攤前已有等候隊伍，估算生意比上周好至少3成。鳳梨、芒果等農特產攤前也圍著購買民眾，老板分身乏術招呼。

劍湖山世界入園遊客昨日就開始增加，持續到今天，園方指出，雖然解封，但是相關的防疫措施仍未鬆懈，配合大解封，6月推出「雲嘉彰投好厝邊」2人同行1人免費、當日壽星免費，當月壽星200元等優惠活動，吸引遊客入園，而園區戶外空間廣闊，遊客入園順暢，來到園區除體驗遊樂設施，觀賞彩虹劇場蒙古國極限特技秀，還有免費折氣球的體驗，入園遊客大幅增加。

(中時 )