苗栗縣頭份市今（7日）凌晨2時許傳出槍擊命案，一群人在頭份市東民路一家PUB發生衝突，演變成械鬥，現場棍棒刀械齊飛，混亂當中，有人開了2槍，造成1死3傷，其中年約40餘歲的許姓男子身上有嚴重穿刺傷，經送為恭醫院急救不治。

除許男搶救不治，另3人分別刀傷及鈍器毆傷，沒有生命危險。轄區區頭份分局據報到場，在現場拾獲彈殼，隨送鑑定，正會同刑事局等單位釐清案發經過。

(中時電子報)