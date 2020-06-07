苗栗頭份Pub凌晨槍響 眾人械鬥1死3傷 12:422020/06/07 中時電子報 張達智 、中國時報、 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗頭份pub傳槍響械鬥，導致1死3傷，頭份分局前往處理。（謝明俊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣頭份市今（7日）凌晨2時許傳出槍擊命案，一群人在頭份市東民路一家PUB發生衝突，演變成械鬥，現場棍棒刀械齊飛，混亂當中，有人開了2槍，造成1死3傷，其中年約40餘歲的許姓男子身上有嚴重穿刺傷，經送為恭醫院急救不治。 除許男搶救不治，另3人分別刀傷及鈍器毆傷，沒有生命危險。轄區區頭份分局據報到場，在現場拾獲彈殼，隨送鑑定，正會同刑事局等單位釐清案發經過。 (中時電子報) #夜店 #現場 #相約 #談判 #混亂 也許您會感興趣 社會熱門新聞 無法承受喪夫之痛 議長許崑源夫人殯儀館昏厥 - 社會 愛客發旅館淪淫窟 房務員：女高中生書包裡全現金 - 社會 飛2千公里給驚喜 癡情男目睹女友與小王「夾娃娃」 高中生失蹤逾2天 新店溪找到人已成浮屍 - 意外 護校學妹借房與男友嘿咻 學姐房「黃團」滿遍辯稱是擦汗 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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