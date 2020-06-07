高雄市長韓國瑜罷免案同意票已破門檻57萬4996票，罷免成功。對此，外界紛紛推測韓國瑜的下一步將是什麼，有沒有可能提起訴訟或選黨主席，國民黨台北市議員李明賢直言，都不可能了，甚至韓國瑜的政治生命大概都結束了。李的一番言論，讓同台主持人周玉蔻直接啊的驚呼！

李明賢在政論節目《辣新聞》上表示，韓國瑜罷免總得票數為93萬9千多，其中鳳山區所開出的票數，當初韓國瑜當選時是拿了11萬8千，而罷免票數也差不多是這票數。第二高票區三民區韓國瑜拿了10萬多票，開出來的罷免票竟要12萬多票。韓國瑜之前拿下高雄市長寶座的大票倉，這次全都吐回去了，等於說國民黨贏了，全都吐回去了，這次的結果，對韓國瑜和國民黨都是很大的衝擊。

李明賢再表示，如果韓國瑜被罷免後的聲明可以再謙卑些，或許大家都能夠比較接受。再假如罷免票只有50多萬票，韓感言說得好，也許還有下一步；但現在罷免總得票是要將近94萬票，他預期韓國瑜的政治生涯就結束了。

李明賢這番言論，讓周玉蔻當場驚呼表示，韓真的政治生涯就此結束，沒有下一步了嗎？韓會提起訴訟嗎？國民黨不是希望不要提訴訟？李直言，訴訟就不要提了，選黨主席也沒有了。假設韓國瑜的罷免票數只有50幾萬票，表現也不錯，就還有可能，但是看到最終的票數，韓已沒有下一步了。

(中時電子報)