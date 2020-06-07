原PO的婆婆把半熟麵包誤認成饅頭拿去蒸。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說)

好市多半熟麵包因為價格便宜、烤過後口感像剛出爐的麵包，受到會員們爭相搶購，是好市多常缺貨的商品。一名網友昨天好不容易買到傳說中的半熟麵包，放桌上等隔天烤來吃，結果早上起床婆婆已搶先一步把半熟麵包拿去蒸，意外發現半熟麵包的「新身份」，連婆婆都想買了。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文，婆婆一大早把她買的半熟麵包當成饅頭，拿去電鍋蒸好了，吃了之後還問原PO這饅頭多少錢「挺好吃的！」讓原PO聽了哭笑不得。

對此，網友們也紛紛留言，自己在家也會蒸半熟麵包，「婆婆突破盲點了，真的很像饅頭！」、「我爹也是放電鍋蒸⋯」、「我也是當饅頭蒸了吃，比烤箱烤好吃哩！連貝果也喜歡用蒸的」、「好市多買食物真的該附贈阿嬤！」還有人說，「對老人家來說用烤的真的沒那麼合適，因為外皮硬硬的不好咬，下回可以買給媽媽蒸來當早餐吃」。

(中時電子報)