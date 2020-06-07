WeTV《創造營2020》上演吐槽大會，黃子韜被學員們吐槽幼稚、膽小、怕蟲又怕雞，話題引發網友熱議登熱搜，惹得他在線發問：「為什麼男人不能怕蟲子？」而他之前在節目上的嚴格行徑，逼哭女孩們，被虧自己也愛哭，女孩們再吐槽：「他哭還不讓我們哭，我們哭他就說能行就行，不行就走！」直喊黃子韜還是收斂一下吧。

而其中一位學員徐藝洋是黃子韜旗下藝人，面對老闆當教練的感覺，她表示：「就像自己爸爸是班主任一樣。」黃子韜回應：「我給她十個膽，她都不敢吐槽我。」沒想到又迎來暴風式的猛虧，徐藝洋直指老闆有一種「迷之自信」，把微博當朋友圈發，「有想過公司宣傳們有多累嗎？」徐藝洋還曝黃子韜在節目表明喜歡簡短的自我介紹，但他19歲那年上《快樂大本營》，自我介紹卻落落長。

黃子韜擔任《創造營2020》導師，被虧怕蟲。（WeTV提供）

就在學員們虧黃子韜的同時，鹿晗爆料說：「我有影片。」黃子韜瞬間反擊，爆料之前鹿晗遇到馬蜂，竟自己跑了，把他和馬蜂關在一起，讓鹿晗百口莫辯只得說：「我是怕馬蜂飛到你客廳裡。」

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