強降雨來了！北北基等15縣市大雨特報 12:522020/06/07 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 強降雨來了！北北基等15縣市大雨特報。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鋒面接近影響，易有短時強降雨，中央氣象局在12時35分發布臺中以北、南投、宜蘭地區及嘉義以南山區大雨特報，有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。 大雨特報：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣。 (中時電子報) #大雨特報 #強降雨 #來了 #北北基 #15縣市 也許您會感興趣 推薦閱讀 公車捷運脫口罩 北北基桃同步上路 04:102020/06/05 地方新聞 大眾運輸口罩令 基隆「有條件」解封 14:442020/06/05 生活 桃園市宣布：如能保持社交距離 桃捷、公車7日起免戴口罩 15:352020/06/05 寶島 高雄、屏東嚴防大雷雨 15縣市大雨特報 13:142020/06/06 生活 全台15縣市大雨特報 午後嚴防強降雨 13:452020/06/06 生活 生活熱門新聞 進站未戴口罩還暴打保全 北捷女裁罰出爐 - 生活 許崑源墜樓不治 曾因這事在議場爆氣飆罵陳菊「妳在囂張什麼」 - 生活 許崑源墜樓王浩宇酸5字秒刪文 網友灌爆臉書痛罵「你會下地獄」 - 生活 單身24年交不到女友？唐鳳回驚人9字全場大笑 - 生活 韓遭罷免...他昔神預言「國民黨三殺」今成真 全跟這大咖有關 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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