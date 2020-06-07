鋒面接近影響，易有短時強降雨，中央氣象局在12時35分發布臺中以北、南投、宜蘭地區及嘉義以南山區大雨特報，有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

大雨特報：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣。

(中時電子報)