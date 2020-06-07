基隆公車循環站、海洋廣場人潮眾多，引來愛心筆集團覬覦，市議員童子瑋接獲民眾投訴，集團成員專挑學生下手，強迫推銷商品，學生沒錢，甚至陪至ATM領錢，警方接獲通知3名成員帶回派出所，依涉嫌違反《社會秩序維護法》移送裁罰。

童子瑋表示，愛心筆集團相中基隆公車循環站每天有1萬多人次搭車，有不明人士利用做善事、幫忙學生活動籌款等，緊迫盯人向學生、民眾兜售愛心筆等文創小物，如果推稱身上沒帶錢，成員還會要求陪同到附近提款機領錢，令人不堪其擾。

童子瑋說，日前服務處來了一位民眾告訴通報公車循環站，又有販售愛心筆集團出沒，他立即打電話通知轄區忠二派出所前往了解情況，經警方回應，已經在第一時間發現3名成員為一組向路人強迫推銷商品，立即帶回派出所調查。

童子瑋說，3名成員在公共場所強迫推銷民眾購買愛心筆，並有受害民眾指作證，警方依違反社會秩序維護法妨害安寧秩序，移送基隆地院簡易庭裁罰，也呼籲所市民若遇到類強迫推銷，可直接撥打110報案，還給民眾一個安全的生活環境。

(中時 )