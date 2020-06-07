韓國瑜6日罷免案投票結果，以同意93萬9090票、不同意票2萬5051票，投票率高達42 ％，成為首位遭罷免成功的直轄市長，一向力挺韓國瑜的高雄市議長許崑源在住處墜樓當場死亡，新北市長侯友宜今日（7日）受訪表示，昨天晚上從電視上聞訊，令人震驚，更令人感到不捨與難過。

(中時 )