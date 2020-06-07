高市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，原先藍綠各界預計於7日到市立殯儀館景行廳靈堂弔念致意，但由於事發突然，許崑源靈堂尚未布置完畢，8日10時才開放弔唁，前副總統吳敦義也將原先11時30分的弔念行程改為前往議長家慰問家屬，吳敦義也忍不住不捨哽咽。

吳敦義大約上午11時30分抵達許崑源住處，也特別獻上鮮花並行三鞠躬希望許崑源一路好走，隨後便上樓慰問議長夫人林絲娛及家屬，大約在12時10分鐘結束慰問行程，吳敦義臉上露出哀傷及不捨的表情，看得出許崑源墜樓辭世讓他悲痛至極。

吳敦義表示，今天特地南下向許議員致意，這樣一個對高雄民眾服務、市政的推動貢獻良多的議長，發生這種事情大家都相當不捨，但終究要做一個道別，告別式由議長夫人全權決定，隨然夫人忍著悲傷，但他感覺得到他眼眶…，吳敦義一度哽咽無法言語，隨後便上車離去。

隨後吳敦義也在臉書發文表示，市長罷免案成定局後，發生意長墜樓身亡的不幸事件，令他極為震驚及遺憾。許崑源是他在高雄的好友之一，他性情中人、講求義氣，才60出頭正值壯年，沒想到卻英年早逝，讓他相當不捨，所以特地南下祭弔並慰問家屬，希望許崑源往生極樂，放下一切，勿再牽掛世間的是非及紛擾。

(中時 )