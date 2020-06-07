新北市酒家、舞廳等八大行業，8日起有條件開放，業者須落實防疫措施、保持社交距離、落實工安檢查，新北市長侯友宜再度強調，若業者沒有把防疫做得好，將會採取更嚴格的方式督導，盼業者依規定辦理，若不配合將採取更強制的態度，讓業者再度配合停業。

侯友宜表示，在解封之前，也會不斷地要求業者做好實名制，以及防疫的清潔衛生、量體溫，也會持續全盤了解業者，有沒有將公共安全做到位，有沒有辦法保持社交距離。

(中時 )