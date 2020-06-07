九份遊客回溫。（民眾提供／許哲瑗新北傳真）

人潮回來了！國內連續50多天沒有本土新增個案，全台今起大解封，一早新北市九份、平溪、烏來風景區等各大景點陸續湧入人潮，根據觀光局統計，九份、十分景區人潮回流超過5成，碧潭、猴硐、烏來也增加3成，在地商家磨刀霍霍，準備迎接這波國旅商機。

「七月訂單陸續進來！」金山區游姓旅宿業者說，防疫悶了3個多月，解封後很多民眾迫不及待出門透透氣，3、4月住宿訂單一度剩3成，6月起回溫至6成，最近也有很多7月份的訂單陸續進來，在地業者摩拳擦掌，準備迎接回溫的國旅商機。

游姓業者認為，這波國旅對東部地區、離島地區效益較大，金山地區遊客雖回溫，但仍有待加強，「只能說有點感覺，但感覺不大。」

平溪老街許姓商家表示，老街人潮從3、4月起持續低靡，有些商家熬不過去紛紛歇業，5月起隨著疫情紓緩，人潮逐漸回流，過去平溪老街以國外遊客為大宗，疫情爆發後剩下國內民眾造訪，所幸平溪老街知名度很高，吸引很多遊客從中南部來玩，期待這波國旅商機能成功衝起來。

新北市觀旅局表示，今是防疫解封首日，各大風景區人潮陸續回溫，九份、十分景區相較5月下旬管制前，人潮回流超過5成，碧潭、猴硐、烏來約回流3成，週末風景區總住房率約5到6成。

新北市觀旅局指出，新北市上月22日已解除風景區人流、停車場管制，同時提醒民眾仍需保持社交距離；觀旅局也和結合旅行社、旅館，推出「新北ok旅遊標章」供民眾出遊選擇，配合實名制，讓民眾玩得安心、玩得開心。

(中時 )