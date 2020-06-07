民進黨北市議員梁文傑昨晚臉書發文挨批，事後已主動刪除。（摘自梁文傑臉書／譚宇哲傳真）

高雄市長韓國瑜罷免案昨通過，昨晚高雄市議長許崑源隨即在自家墜樓身亡，震驚社會，不料民進黨桃園市議員王浩宇、北市議員梁文傑紛紛在臉書發文，王指許是力挺韓國瑜墜樓身亡，梁更以戲謔口吻說「是有賭很大嗎」，遭大批網友撻伐，國民黨北市議員徐巧芯痛批「糟糕透頂」，呼籲民進黨對2人祭出停權以上甚至開除黨籍處分。

王浩宇6日晚間上在臉書發文寫道「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，遭質疑消費死者，引發網友抨擊。王浩宇事後刪文，並重新發文解釋先前發文只是告知訊息，沒有評論之意；「若因此造成誤會，我願致上最深的歉意。」

此外，梁文傑6日晚間也在臉書PO文寫道「嚇死人，是賭很大嗎？」遭到各界撻伐後已經刪文，並發文道歉，但依舊難平眾怒，道歉文湧入超過1萬則留言批評他失言。

徐巧芯6日深夜在臉書發文指出，王浩宇在臉書用模糊的方式，惡意連結許議長的不幸與他的政治立場。不管是挺韓、罷韓，都應該要有基本的人性，這種發文方式與內容糟糕透頂，請公開道歉。

徐巧芯今受訪指出，2人對往生者做不洽當言論，對往生者及家屬相當不尊重，也對民進黨形象造成傷害，民進黨應該2人祭出停權甚至開除黨籍處分，平息眾怒。

(中時 )