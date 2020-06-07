高雄市長韓國瑜被罷免通過，香港《南華早報》引述學者觀點分析，高雄市民除了藉由選票對北京表達抗議之外，罷免結果也預示國民黨將掀起一波內鬥，衝擊國民黨未來選情，甚至威脅國民黨黨主席江啟臣的地位。

高雄市長韓國瑜昨（6）日以將近94萬張罷免同意票，超過57萬票門檻，成為台灣史上首位被罷免的縣市首長。

香港《南華早報》引述文化大學政治學教授Wang Kung-yi指出，近94萬高雄市民投票罷韓，除了不滿意韓國瑜的執政表現外，更是透過選票，對北京在香港的作為、以及頻頻以武力威脅台灣、以外交手段壓迫台灣的作法表達不滿。

Wang Kung-yi說，許多高雄選民是支持台獨的，不僅不想要兩岸統一或是一個中國原則，更反對一國兩制。

報導也引述中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛的說法，認為罷免結果將提升民進黨對台灣的政治權力，同時掀起新一波國民黨內鬥，衝擊明年的地方選舉。

王智盛分析，結果將影響國民黨對下一屆地方大選的布局，甚至進一步衝擊2024年總統大選。

他更認為韓國瑜被罷免，現任國民黨主席江啟臣的位置將會受到威脅。他說，老一輩將會用韓被罷免，指控江啟臣未能成功守住韓國瑜，並且在明年的黨主席選舉中以此挑戰他的地位。

(中時電子報)