高雄市議長許崑源6日晚間在高雄市長韓國瑜遭罷免之夜逝世，民進黨新潮流系北市議員梁文傑竟在臉書PO文嘲諷，雖緊急刪文致歉仍止不住撻伐聲浪。（摘自梁文傑臉書）

沒良心！高雄市議長許崑源6日晚間在高雄市長韓國瑜遭罷免之夜，遺憾墜樓逝世，豈料民進黨新潮流系北市議員梁文傑見獵心喜，竟在臉書PO文嘲諷「嚇死人，是有賭很大嗎？」遭到網友譙翻，梁見狀緊急刪文致歉，但仍遭外界撻伐「應去許議長靈堂下跪！」更有網友拿出韓國瑜名言嗆他「心被狗吃了！」

許崑源之死，驚動政壇，包括韓國瑜在內的各界人士皆深表哀悼，怎料，民進黨新潮流系桃園市議員王浩宇率先在臉書PO文酸「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，梁文傑也接力發文諷許賭很大，2人遭網友撻伐後，皆火速刪文並再PO文致歉，但仍止不住譴責聲浪，2人之舉也應證韓國瑜昔日名言「新潮流真下流！」、「良心被狗吃掉了」。

事後，梁文傑7日凌晨0時許發文表示，在沒有訊息的情況下胡亂揣測，雖然立刻刪文，但這確實是他的錯，也對家屬相當不敬，在此鄭重向大家致歉。不過網友並不領情，痛批「非常沒有口德跟同情心」、「顏色對了說什麼都無罪就對了？」、「We care Taipei！下一個罷免你！」、「敢做要敢當啊！刪什麼？怕什麼？」、「消費死者真的是很沒水準！你的心是黑的」。

「綠色是沒人性的顏色！」藍委許淑華也看不下去，在臉書發文譴責，更多網友怒酸「你是不是去酒店酒喝多了」、「沒關係，台灣價值足，黨會撐腰」、「你跟王浩宇可以去結拜了」、「沒有同情之心的人，心被狗吃了」、「你應該去許議長靈堂下跪」。

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(中時 )