苗栗縣竹南國中替9年級生會考後空檔安排彩繪校園地磚活動。〔謝明俊攝〕

苗栗縣竹南國中替9年級生會考後空檔安排彩繪校園地磚活動。〔謝明俊攝〕

苗栗縣竹南國中替9年級生會考後空檔安排籃球比賽活動。〔謝明俊攝〕

苗栗縣竹南國中替9年級生會考後空檔安排整修老舊課桌椅。〔謝明俊攝〕

每年國中會考結束後到畢業典禮間，是9年級學生心情最浮躁的階段，彷彿解除了封印，對課程的專注力不再，苗栗縣竹南國中為了引發同學的學習動機與意願，特別針對9年級同學規畫多彩多姿的校內活動，包括班際籃球賽、技職參訪、修繕老舊課桌椅、彩繪校園地磚等，讓同學能在輕鬆充實中度過國中生涯最後一段時間。

竹南國中今年規劃了許多結合課程理念的活動，讓不同興趣的孩子們都能在校園裡找到一方適合自己的天地，其中包括了，班際籃球賽，技職參訪課程，修繕老舊課桌椅，並透過彩繪地磚，展現在地文化特色。

竹南國中校長郭芳江表示：「教室裡每天課堂上使用的粉筆，過短了不好用，往往只能丟棄，老師們一直在思考如何能善盡資源。在集思廣益後，決定向各班募集短粉筆、開放校園地磚，提供給九年級的孩子們發揮創意與巧思，彩繪地磚、彩繪校園！」彩繪完成後，地磚成為校園新地景、吸引孩子們駐足拍照留念，不但九年級的孩子們覺得相當有趣，七八年級的孩子也期待學校明年續辦這樣的活動課程，享受彩繪地磚的療癒過程！

老師們認為，學校舉辦這些活動，讓學生們會考後的時間不留白，嘗試不同的挑戰，過程中很熱、很辛苦，但孩子們自己能自主規畫、分工合作、甚至主動想要讓作品盡善盡美，受限於粉筆單調的顏色，畫出一幅幅令人驚豔的作品，明顯感受到參與的孩子們充分展現的自信與熱情，這樣的活動，是落實自發、互動、共好的最佳展現！

(中時 )