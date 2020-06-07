2016年超級盃大出風頭的NFL黑人球星凡米勒(Von Miller)，他在美國丹佛街頭喊話，呼籲大家不要停止抗爭：「只要是正確的事，從沒有時機合不合適的問題。」不只是為了受害黑人佛洛伊德(George Floyd)，還要杜絕往後的警察暴力。

米勒是丹佛野馬隊宿將，野馬白人總教練Vic Fangio說他覺得NFL「完全沒有種族歧視」，隔天在被砲轟之後道歉。野馬白人總裁John Elway跟著放軟：「我明白我過去大錯特錯了，我不再袖手旁觀，大家都有責任幫助受害人，我要一起為黑人族群討回公道。」

「當我們覺醒了，我們就該站出來，」米勒對群眾喊話：「當我們覺醒了，就必須去做正當的事。黑白不重要，今年是2020年，我們還在打這場仗(種族平等)，而且由我們來決定是否繼續打。」

美國的抗爭行動已經進行超過10日，丹佛街頭的群眾依然很多，野馬隊也有其他球員跟著上街。他們高舉著標語：「沒有正義，誓不罷休。」米勒當年也響應跪單膝抗議行動，有些球員因此丟掉代言，也有專家擔憂肺炎再次傳開，但無法動搖他們的決心。

(中時電子報)