好萊塢再傳噩耗，曾演出大導詹姆雷米作品《鬼玩人2》、《蜘蛛人2》等經典電影的男星丹希克斯(Danny Hicks)，今日在臉書公開讓人深感遺憾的消息，他證實自己罹患癌症，且已時日無多，也曝光了生病後的模樣，如今把握時間跟粉絲說再見。

有段時間沒推出新作的丹希克斯，前天(6/5)突在臉書發文，表示想對外界及臉書上6018位鐵粉說說話，公開了一個壞消息，「我確診癌症第4期，大概只剩1到3年的壽命」，表示活到68歲，人生沒留下太多遺憾，灑脫表示：「好了，我該走了，好想知道『果窖』裡倒底發生什麼事」，此語說的正是他在代表作《鬼玩人2》中，角色死亡的地點。

而隨文他也曝光了一張近照，是他生病之後最近一次拍下的個人照，只見原本健康飽滿的臉龐，雖然雙眼仍相當有神，然人明顯消瘦滿布皺紋，讓粉絲看了心疼，紛紛留言為他加油打氣，希望他能抱持希望並堅強，也有過來人分享經驗，表示自己也是癌末，當時醫生說他只有13%機率活超過5年，「而我如今已經重生8年了，你也可以的」。

(中時電子報)