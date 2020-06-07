罷韓確定之後，高雄市議長許崑源不幸墜樓身亡，沒想到民進黨台北市議員梁文傑在臉書上說，「嚇死人，是有賭很大嗎？」，桃園市議員王浩宇也意有所指說，「力挺韓國瑜，高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，國民黨文傳會副主委黃子哲批評，「沒誠信要罷免，那沒人性呢？」

黃子哲列舉除了梁、王昨天的發言之外，過去民進黨不尊重死者的作為，包括2014年民進黨立委陳歐珀到馬英九總統母親秦厚修的靈前鬧場；2018年 退役上校謬德生不幸在抗議行動中墜地殞命，王浩宇諷刺是「800-1」；影帝吳朋奉不幸驟逝，民進黨高雄市議員康裕成，完全沒悼念吳朋奉對台灣影視界的貢獻，卻只急著利用亡者為罷韓催票。

黃子哲批評，原來一個生命的殞落，在這些政客們的心中，只是消遣、消費、揶揄、以及諷刺的工具或對象。而一件件堆疊起來的荒謬與冷血，「便儼然成為民進黨為了政治鬥爭與仇恨，集體冷血留下的印記。」

黃子哲說，所謂的公民團體別閃躲，難道你們無法容許「沒有誠信」的韓國瑜，卻要縱容這些「沒有人性」的冷血政客嗎？如果罷免韓國瑜是你們認為的高雄民主的勝利，那罷免這些人便更是台灣民主的偉大成就。溫馨小提醒，記得出來care一下，否則會被看破手腳，變成偽君子。

(中時 )