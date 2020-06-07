高雄市議會議長許崑源昨（6日）晚間在17樓住家墜樓身亡，各界譁然。桃園市議長王浩宇第一時間在臉書發文寫下，「力挺韓國瑜，高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，遭批消費死者挨轟，王浩宇也火速刪文。對此，國民黨台北市議員游淑慧痛批「綠色是仇恨扭曲的顏色」，希望中壢民眾能發動罷免，別讓台灣的政治成為社會仇恨制造中心。

王浩宇昨日在臉書寫下「力挺韓國瑜，高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，引發網友撻伐，隨即刪文，解釋得知消息因非常驚訝，因此經求證後在臉書第一時間發文告知支持者相關訊息，單純只是為了告知政壇最新消息，與所有的媒體第一時間的報導內容均雷同。

王浩宇在臉書酸「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源墜樓身亡」。（圖／王浩宇臉書，現已刪除）

王浩宇也指出，內容單純為陳述許議長長期力挺韓國瑜的事實，並未加入任何評論，完全沒有對許議長不敬之意，而會在第一時間刪除，是避免此文章被政治操作，「若因此造成誤會，我願致上最深的歉意。」

對此，游淑慧批說，政治應該是「人」在做的工作，讓沒有人性的虎狼來擔任我們的政治工作者，何其可悲？能期待這種冷血者會「為民服務」？直指王浩宇扭曲而變態的發言和心態，已經不是第一次了，真是令人作嘔！衷心希望中壢民眾能針對這種一再煽動仇恨、發言扭曲的政客發動罷免，別讓台灣的政治成為社會仇恨制造中心。

相關文章被轉至PTT，網友紛紛表示支持罷免王浩宇，「樂見其成 快罷免他」、「我會簽，快連署」、「罷啊 支持罷免王浩宇」、「這個我贊成」，但也有人說「做夢 中壢人愛死他惹」、「人家有在深耕地方 比罷昌還難吧」。

不少網友支持罷免王浩宇。（圖／摘自PTT）

(中時電子報)