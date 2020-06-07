高雄市長韓國瑜6日成為首位遭罷免成功的直轄市長，一向力挺韓國瑜的高雄市議長許崑源在住處墜樓當場死亡，台北市議員梁文傑、桃園市議員王浩宇發文，被批消費死者。對此立委洪孟楷表示，希望發文者能鄭重向死者、家屬道歉，死者為大，希望台灣是有人性的社會，不要因為一時的選舉失去了人性。

高雄市長韓國瑜6日確定被罷免，相當力挺韓國瑜的許崑源於晚間8時許在自家住處墜樓身亡，梁文傑竟發文嘲諷：「嚇死人，是有賭很大嗎？」；王浩宇也發文：「力挺韓國瑜，高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡。」被外界批評消費死者。

對此立委洪孟楷也昨晚在臉書發文表示，「政治，真的不需要那麼垃圾。RIP. 許崑源議長。」今日出席活動也說，第一時間非常震驚，對於議長的辭世，感到悲痛跟不捨，希望能尊重死者，死者為大，不要再有過多沒有根據的揣測跟傳言，如果有人在臉書發言，希望能夠鄭重向死者及家屬道歉，台灣是有人性的社會，不要因為一時的選舉失去了人性。

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(中時 )