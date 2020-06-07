一代影帝/吳朋奉人生謝幕告別式 高捷憶「浪流連」浪子情

吳朋奉最愛的狗狗也來送主人最後一程。（金熙國際提供）

吳朋奉告別式選用他生前拍攝茶品廣告照片。（金熙國際提供）

55歲的金馬、金鐘、台北電影獎「三金影帝」吳朋奉，5月25日凌晨因突發的腦中風導致顱內出血而辭世，一生單身、瀟灑來去的他，留給影迷與親友無限懷念。親友今（７日）下午在板橋殯儀館景福廳為他舉行告別式，家祭引他牌位進靈堂時，外頭下起了傾盆大雨。導演吳念真、陳玉勳、林美秀、魏德聖、鄭文堂、陳竹昇、楊貴媚、鍾欣凌、喜翔、鍾瑶、王彩樺、莫子儀、應蔚民、黃采儀、吳洛纓、 羅北安、莊益增、吳慷仁、李永豐、茄子蛋等許多演藝圈、劇場界好友都來送他最後一程。

雖然分手後仍是好友的日籍前女友久保寺淳子無法來台，但吳朋奉生前經常掛在嘴邊的「真愛」–10歲愛犬「碰碰」，也被帶到現場送別最愛的主人。他的遺體火化後，將遵照其生前遺願，18日以採「樹葬／植葬」方式長眠於新北市三芝櫻花園區，之後開放各界悼念。

吳朋奉告別式遺照不是他生前最愛、由法籍前女友拍攝的黑白照，家屬選的是他拍吳念真導演的「御茶園」廣告所拍的照片。追思儀式由他生前好友陳玉勳導演、林美秀一起主持，並由他最喜歡的偶像吳念真導演致悼念詞，兩人身上雖有本土、草根等不少共同特質，但過去僅在2015年吳念真導演的綠光劇團《人間條件3 台北上午零時》以及2018年的「御茶園」廣告兩度合作。台語歌王荒山亮也演唱吳當年主演的《含笑食堂》片尾曲《趁我還會記》送別摯友。

(中時 )