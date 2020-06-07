高雄市議長許崑源墜樓身亡，國民黨前立委張顯耀今（7）日到高市殯儀館致哀。張顯耀透露，與許崑源的交情從20年前，他到高雄參選立委時開始建立兄弟情，直誇他兩度擔任議長不可思議，對於他驟逝，深感遺憾及不捨。

張顯耀表示，20多年前自己與邱毅在高雄市參選立委，那個時候就是許崑源議長跟他的服務處主任全力幫忙，才能夠順利當選，也從那個時候開始，建立了非常好的朋友、兄弟的感情。

張顯耀追憶，許崑源做人講情、講義，雖然很多人對他有不同的看法，但是這個人說到做到，很多人對他非常感佩，他從政曾遇到一些挫折，從無黨籍選上議長，後來又來離開，直到第二次再起擔任議長，認識他的人都覺得不可思議，其實後來許對於政治及人生也都有很多新的看法。

張顯耀說，昨天第一時間獲悉消息，有與議長夫人通過電話，請她節哀、多保重身體，至於內容就不便透露。他希望所有關心許議長的好朋友不要有太多的過度的情緒反應。

(中時 )