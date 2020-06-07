翻攝臉書靠北台鐵

今天是中央流行疫情指揮中心宣布解封的第一天，未來乘客進入大眾運輸前仍須量體溫、戴口罩，進站後若可保持社交距離可拿下口罩並飲食等。儘管上路第一天，高鐵、台鐵均稱，目前尚無狀況。不過，台鐵基層清晨就遇到不配合的乘客，氣得上網抱怨「什麼半開放，搞死第一線。」

根據交通部宣布的鬆綁措施，主要以「若不能維持社交距離，則需戴口罩」為原則做各項鬆綁。大眾運輸部分，入口處仍維持現行量體溫、戴口罩；進入後，若可維持社交距離或有適當阻隔設施時，得不戴口罩；在維持社交距離或相鄰旅客有戴口罩時，解除雙鐵列車內及國內航線空運航班上飲食管制，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

有乘客上午帶1歲多兒子搭高鐵北返，兩夫妻雖有戴口罩，但兒子沒戴，結果在票閘口被攔。乘客事後抱怨，高鐵恢復車上飲食販賣，另有條件免除口罩，卻還在入口處「強制」要求「2歲以下」小孩戴口罩始能進站，這是什麼迂腐的腦袋？然後站務員還會說「政府規定的」、「一歲以下才可以不用戴」；另有乘客則說，早上搭高鐵時，大家都還是有戴口罩，也有看到有乘客買餐車的咖啡。

除乘客抱怨外，第一線基層也不好受。臉書「靠北台鐵」清晨就有基層抱怨，一大早就遇到死奧鯛，什麼鳥半開放，要就全部還是戴，不然就全部不要戴，搞死第一線很有成就感？要不要拿尺去量社交距離？

對此，台鐵產業工會表示，公告下來時就有心理準備，一定會有狀況乘客適應不良的問題，會去了解基層面臨到的狀況並協助反應。

另也恢復雙鐵列車上商品販售，國內航線空運航班恢復提供飲品。台鐵新自強號連續假期開放銷售站票，惟採總量管制每列車以 120 人為限；高鐵連續假期也可販售自由座，除增開加班車外，也將透過月台、穿堂層與閘門前等排隊人流，控管站位人數。取消國道服務區人、車潮管制。

在站票及台鐵便當恢復販售部分，台鐵表示，截至上午11點，新自強號站票只有408、288車次各賣2張，136、282、283車次各賣1張；此外，疫情前，平均一天熱賣2.8萬個便當，4月受疫情衝擊，最低一天賣1.1萬個便當，6月1日起平均一天賣1.5萬個便當，7日起恢復全面銷售，共準備1.8萬個便當。

(中時 )