2020/6/7 14:00 中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會

衛福部長陳時中7日受邀參訪台北101觀景台。(陳信翰攝)

中洲科技大學今天共製作兩百個蛋糕致贈與會來賓與媒體，以及一個大蛋糕慶祝指揮中心抗疫有成。(陳人齊攝)

台灣防疫有成，中央流行疫情指揮中心連續召開半年的每日記者會將在今天寫下休止符，中洲科技大學今天共製作兩百個蛋糕致贈與會來賓與媒體，以及一個大蛋糕慶祝指揮中心抗疫有成，防疫五月天的最後一次每日記者會，同台切蛋糕慶祝。

指揮中心表示，自新冠肺炎開始，指揮中心已成立一百四十天，共召開一百六十四場記者會，今由中州科大致贈的蛋糕，就是要慰勞這段期間所有人員的辛勞。

指揮中心一級開設今天滿140天，共開146場記者會，今天是「全民兩點檔」每天兩點直播記者會的最後一天，中央流行疫情指揮中心也宣布，今日無新增病例，累計430人解除隔離。

中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，國內無新增病例，昨(6)日新增134例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報73,359例(含72,467例排除)，其中443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，430人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計6,873,363例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,951,906例、巴西646,420例、俄羅斯458,689例、英國284,868例及西班牙241,310例為多；病例中398,921例死亡，以美國111,246例、英國40,465例、巴西35,026例、義大利33,846例及法國29,142例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時電子報)