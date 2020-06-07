防疫解封，六福村推出畢業生「照集令」活動。（六福村提供／羅浚濱新竹傳真）

7日全台防疫解封，不少民眾一早就到戶外踏青，但天公不作美下雨，新竹縣關西六福村和小叮噹主題樂園，初步估計入園人數恢復到以往假日約7成，湖口、內灣及北埔老街商圈，也感受不到解封首日顯現商機。

縣府交旅處長游志祥表示，湖口、內灣及北埔老街商圈已提前在1週前解除人潮分流管制，但商家反應生意都還未「回復元氣」，在湖口老街辦理「安心旅遊標章」後，陸續會在各景區頒給商家安心旅遊標章，期帶動竹縣觀光產業商機。

「後疫情時代不妨自行規畫小型畢旅！」六福村行銷經理黃淑芳表示，到六福村畢業旅行是很多小朋友心中最美的回憶，在疫情趨緩及解除人潮分流管制後，六福村推出畢業生「照集令」活動。

這項為準畢業生們推出的特別企劃，即日起只要到六福村拍下值得回味一輩子的畢業照，14日前上傳至六福村IG，即可參加線上票選活動抽門票。

黃淑芳並表示，15日起六福村將依Hastag選出9組隊伍，進一步參與線上畢業照PK賽，29日公布票選結果，優勝隊伍將可獲得10張免費入園門票及夏日限量好禮。

六福村同時持續定時消毒，加強防疫措施，在官網限定推出抗疫有成優惠票499元，到6月底前每日限量100張，優惠學生小資族，找回消失的畢旅。

(中時 )