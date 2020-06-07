玉山盃青棒賽 下大雨暫停 14:342020/06/07 中時 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 玉山盃青棒賽7日進行高雄市對台東縣準決賽之戰，高雄市黃秉揚（右）2局下盜上二壘之際，將台東縣二壘手高晨浩的手套含接到的球一同鏟掉，得以 安全上壘。 （鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣中外野手潘振宇飛身企圖在一記飛球落地前最後一刻接進手套未能成功，球落出手套形成安打。 （鄭任南攝） 台東縣二壘手高晨浩5局下飛身精彩撲接一記強勁滾地球，成功阻擋高雄市壘上的球員推進。 （鄭任南攝） 高雄市馬鋼（左）5局下藉隊友安打自二壘硬闖本壘，遭台東縣捕手林書玄（右）觸殺本壘前。 （鄭任南攝） 比賽進行到8局下半，場地因梅雨鋒面接近下起大雨，裁判裁定暫停比賽，台東縣左外野手顏大衛在大雨中飛奔回休息室。 （鄭任南攝） 玉山盃青棒賽7日進行高雄市對台東縣準決賽之戰，高雄市在打擊群全面發揮與投手群接力續投的完美演出下，比賽打致8局下半時因為梅雨鋒面下大雨而暫停，高雄市暫以6：0領先台東縣，經過半個小時後因雨勢未停而裁定高雄市獲勝，晉級8日的冠軍賽。 (中時 ) #高雄市 #台東縣 #玉山 #青棒賽 #投手群 也許您會感興趣 體育熱門新聞 MMA》格鬥界震撼彈！麥葛雷格宣布退休 - 其他 NBA》字母哥走上街頭 高喊需要正義 - 體育 「鈔票改變了他」麥葛雷格可能就此封拳 - 體育 NBA》損失慘重！勇士沒復賽賠7.4億 - 體育 NBA》黑白混血！灌籃王呼籲投票做改變 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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