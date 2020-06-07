台東縣中外野手潘振宇飛身企圖在一記飛球落地前最後一刻接進手套未能成功，球落出手套形成安打。 （鄭任南攝）

台東縣二壘手高晨浩5局下飛身精彩撲接一記強勁滾地球，成功阻擋高雄市壘上的球員推進。 （鄭任南攝）

高雄市馬鋼（左）5局下藉隊友安打自二壘硬闖本壘，遭台東縣捕手林書玄（右）觸殺本壘前。 （鄭任南攝）

比賽進行到8局下半，場地因梅雨鋒面接近下起大雨，裁判裁定暫停比賽，台東縣左外野手顏大衛在大雨中飛奔回休息室。 （鄭任南攝）

玉山盃青棒賽7日進行高雄市對台東縣準決賽之戰，高雄市在打擊群全面發揮與投手群接力續投的完美演出下，比賽打致8局下半時因為梅雨鋒面下大雨而暫停，高雄市暫以6：0領先台東縣，經過半個小時後因雨勢未停而裁定高雄市獲勝，晉級8日的冠軍賽。

(中時 )