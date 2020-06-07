近日，中國商業聯合會發布了《中國商業聯合會關於下達2020年第二批團體標準項目計劃的通知》，並簽頭起草制訂行業內首部全大陸適用的《視頻直播購物運營和服務基本規範》和《網絡購物誠信服務體系評價指南》2項標準，這意味著直播帶貨將有法可循，進入「監管時代」。

此外，這部電商標準預計將於7月正式發布執行，直播帶貨將迎來標準化發展，有助新生業態提質增效，實現精耕細作。

中國商聯媒購委副秘書長、標準工作組組長孫之升指出，網路直播並非法律盲區，帶貨主播不能信馬由韁，直播平台也不能無所作為，應加大對直播購物的法律和誠信約束，特別是平台、主播的責任；因此，「直播帶貨」如何播、如何帶，還需要專業、嚴謹的標準來釐清和界定。

孫之升強調，「如何規範直播購物的可持續發展、保護消費者利益、訂定完善的技術標準，是行政單位依法處理的依據，也是《標準》起草制定考慮的重點。」

(旺報 )