行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧7日為水源地文教基金會培訓的青年領導力青年志工加油打氣，蔡培慧鼓勵來自中部四十多名青年志工領袖們，發揮個人所長及團隊精神，為社會的每一個角落中，帶來溫暖與關懷，使偏鄉社區及機構，獲青年志工的幫助充滿溫暖與正向力量。
蔡培慧說，她出身農村，非常了解青年志工對農村社區及機構，無私無我奉獻犧牲的重要性，尤其青年朋友們對社會服務的熱情，是社會正面的熱情，給予高度的讚賞及期許。
水源地文教基金會董事長葉晉玉指出，青年領導力培訓是因應九二一大地震後，水源地文教基金會發動中部青年志工赴南投及台中縣救災，源於時機緊迫，許多青年志工雖然充滿熱情及理想，卻因未經培訓，進到災區後，慌亂而不知所措。
隔年，為避免這樣狀況再度發生，水源地文教基金會在青年志工進入社區或機構服務前，聘請專業講師及實務工作者，為青年志工辦理四天講習及訓練，二十多年來未曾中斷。
蔡培慧期勉青年進入偏鄉社區及機構服務時，除了服務社區外，要注意自身安全，尤其現在疫情甫解封，青年朋友要做好自我保護的措施，在服務別人的當下，也要能夠保持自我的身心的健康及安全。
(中時 )
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