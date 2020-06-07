高雄市長韓國瑜罷免案，6日以近94萬的同意票高票通過，據媒體報導，韓國瑜6日睡前與人在雲林的妻子李佳芬通電話，面對罷免投票，大女兒韓冰也很暖心，對爸爸韓國瑜說「老爸加油」。而當年韓當選市長時，曾形容「爸爸像魚缸裡的魚」。

2020韓國瑜罷免案開票結果，以投票率42.14%，總有效票數96萬4141票，同意93萬9090票、不同意票2萬5051票，甚至相較2018年當選市長的89萬多票還高。而韓國瑜則在昨天的罷免感言中表示，表達了「三個遺憾」，並痛批這場選舉「不公不義」，並在感言控執政黨組「罷韓國家隊」，買通90%以上的媒體，自己不斷遭抹黑將近2年。

對於韓國瑜2018年高票當選，卻在短短一年半，2020年又高票被罷免，《ETtoday新聞雲》今(7日)報導指出，韓冰曾形容「爸爸活得像魚缸裡的魚，一舉一動都被放大」。

而韓國瑜的下一步將何去何從？有黨內人士及網友猜測，韓目前有2條路可以選擇，第一，去選台北市長，第二，是去選國民黨黨主席。

(中時電子報)