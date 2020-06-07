喧騰一時的W飯店女模命案，涉案的「土豪哥」朱家龍因辦毒趴，導致女模吸毒過量死亡，被判處2年10月徒刑確定，朱在去年10月入監服刑，因扣除他羈押天數，只須再服刑8個月，朱今服刑期滿出獄。

本案因凸顯年輕人濫用新興毒品致死的問題，為此，法務部除在毒品危害防制條例增訂「知情不報」條款，加強飯店、旅宿業對持毒、吸毒者的通報責任。另法務部近將與台北地檢署舉辦毒品防制研討會，北檢檢察長周章欽已擬定緝毒策略，將與北市警局合力掃蕩藥頭、流竄夜店、酒店的「小蜜蜂，防止新興毒品毒害。

發生於2016年12月間的W飯店女模命案，因毒趴主辦人朱家龍為富二代，曾因豪奢娶妻為網路紅人，被稱為「土豪哥」，加上毒趴地點是五星級飯店VIP房，成為國內近年最轟動的毒趴致死案件，

2016年12月2日，朱家龍入住W飯店後，隨即前往酒店與友人洪聖晏、蔡逸學聚會飲酒，隔天凌晨3人回飯店續攤開毒趴，朱提供毒軟糖、毒梅片等各式毒品，郭女4日進入飯店房間，眾人連開3天毒趴，郭女持續混用多種毒品致死。

一、二審認定，朱辦毒趴導致郭女吸毒死亡，重判朱10年徒刑，朱不服上訴，最高法院發回更審。高院更一審依法醫所鑑定結果認為，郭女體內PMA濃度超標18倍，極可能是造成中毒性休克的主因，且朱與其他在場者都未驗出該成分，無法認定有轉讓PMA毒物給郭女使用。

更一審認為，郭死亡與朱男等人沒有因果關係，改依轉讓禁藥罪將朱判刑2年10月，洪、蔡各改判2年6月。最高法院去年9月駁回上訴，全案確定。

北檢去年10月8日將朱男送台北監獄服刑，檢方扣除朱因本案已羈押785天，刑期只剩8個月，朱坐滿8個月的牢後，今刑滿出獄。

(中時 )