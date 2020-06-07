白沙屯拱天宮盼大型進香、遶境活動也能解封

防疫新生活全台大解封，但對宮廟大型進香、遶境活動仍有限制，白沙屯拱天宮管委會7日開會討論進香事宜，主委洪文華表示，信眾對進香活動引頸期盼，外面大型活動10幾萬人都可以辦，卻限制宮廟進香、遶境，他向衛福部長陳時中喊話，境外尚未解封、國內疫情趨緩，是舉辦進香活動的最佳時刻，希望能盡快公布可舉辦的時間，讓信眾不必苦苦等待。

白沙屯媽祖徒步進香活動，今年受新冠肺炎疫情影響暫緩、延期，但國內疫情趨緩，中央卻遲遲未鬆綁大型進香、遶境活動，讓今年活動是否還能舉辦充滿未知數。

拱天宮主委洪文華表示，中央流行疫情指揮中心宣布解封，但對大型宗教活動仍有限制，他建議在境外尚未解封之際，中央應該規定一段期間，讓地方廟宇能夠盡快舉辦活動，因為現在是安全的時候，已經50幾天沒有本土病例，進香活動能否舉辦，大家都在期待。

洪文華說，若中央宣布開放期間，針對進香活動吃住等各方面，廟方會加強注意及約束，吃的方面以發便當為主，避免群聚飲食增加風險，隊伍在行進間也會呼籲信眾戴口罩，廟方有配套措施，希望中央能夠聽取地方心聲慎重考慮。

他提到，白沙屯媽祖徒步進香沒有固定的路線及時間，天氣愈來愈炎熱，若中央公布可舉辦的時間，為避免信眾中暑會調整行走的時段，盡量在清晨、下午或晚上比較涼爽，另外若今年無法成行，活動衣物也研擬明年可繼續使用，避免資源浪費。

(中時 )