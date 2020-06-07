W飯店毒趴女模命案，當年深受社會關注，檢警備受壓力，北檢承辦檢察官曾將偵辦期間心路歷程，以小說式寫法，揭露檢警在面對現場跡證遭清掃破壞、相關人串證、丟棄手機、刪除紀錄等困境，如何與時間賽跑，終於在案發第45天將破碎不堪且四分五裂的人證及物證予以拼湊，還原W飯店房內的 120 個小時，成功追訴「土豪哥」朱家龍等人。

「眾志成城 W Hotel 毒品派對命案之偵辦與蒞庭」一文，是由負責該案偵查、公訴的檢察官許文琪、王俊棠、王如玉合寫。文章開頭描述1位如花般期待綻放的21歲女孩，自台東北上追逐夢想，卻在台北這個燦爛的城市裡，無聲地凋謝。

2016年12月8日，當天輪值外勤的檢察官許文琪接獲法警室通知，發生一起發生服藥過量送醫死亡的案件，許站在解剖台旁，看著女孩冰涼的遺體，想著在飯店房門後，究竟發生了甚麼事？為何導致一朵含苞的花蕾，終未能綻放即香消玉殞？許握緊拳頭，默默許下承諾，「一切的答案，我一定要找出來。」

許馬上要求員警保全證據，調取飯店相關監視器檔案，確認死者進出房間時間、及進出房間人士身分，但因飯店已將案發房間打掃清理，現場跡證幾盡滅失，導致偵查進度一度受阻。但北檢改弦易轍，將緝毒檢察官加入偵查團隊，分頭清查參與毒趴者身分及毒品來源。

檢警不眠不休比對5 支監視器鏡頭畫面，陸續掌握朱家龍等在場人士身分，但朱早將手機通聯資料刪光，加上死者手機被丟棄、部分人士毀損手機，都增加偵查困難。但許親自勘驗朱手機，找出蛛絲馬跡，並對在場的傳播妹曉以大義，突破其心防，獲得重要證詞，終於在案發第45 天拼湊並還原房間內的 120 個小時，並在第75天偵結起訴全案。

之後，公訴檢察官以專業報告重建現場狀況，並以白話文詰問、論告，嘗試說出死者的辛酸與無奈，說服法官判決有罪。文末，3名檢察官還引用港片「寒戰」台詞，「他（指犯罪者）雖然已經非常細心，可是事實永遠才是最細膩的」，為這起轟動全國的毒趴案下註解，強調無論犯罪者如何僥倖，「真相永遠只有一個」。

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(中時 )