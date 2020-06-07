寶山鄉古車路棧道，雜草叢生，將修復破損棧道增設綠籬。（羅浚濱攝）

縣府協助寶山鄉公所爭取客委會補助，連同鄉公所自籌336萬元共2100萬元，執行「古車路棧道改善及伯公廟周邊綠美化計畫」，預定年底前完成，明年元宵節的「打中午文化季」，周邊將有更好的環境及停車空間，吸引民眾前來參與「打中午」盛會。

縣長楊文科指出，縣府已協助鄉公所爭取客委會補助經費辦理「新豐宮生活圈場域構建計畫」，完成打中午繞境路線福龍宮、新豐宮、玖龍宮周邊設置廣場平台，提供活動「食福」場域，打造客家文化入口意象。

本次計畫在新城、寶斗、深井、三峰等4個村周邊辦理環境綠美化並設置停車空間，同時修繕古車路棧道與伯公廟，4月發包預計12月前完成，讓客家聚落環境功能更為完整和多樣。

寶山鄉長邱坤桶表示，古車路棧道位在新竹市南郊與寶山鄉交界，是清代後期青草湖地區跨至新城庄的古路，曾也是古早打中午活動信眾行經之路，目前現況雜草叢生，藤蔓覆蓋，木棧道部份多處殘破。

邱坤桶說，工程將修築部分古道，選定「手作步道」進行來延長使用年限，並減低山林人工造物，修復木棧道將增設綠籬或步道扶手，搭配百年客家山頭伯公為地景，延續傳統客庄好客習俗，讓流傳近200年的「打中午」神明遶境祈福活動，吸引更多遊客來玩寶山。

(中時 )