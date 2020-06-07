民進黨立委何志偉今日接受記者電訪表示，對於昨天包含許崑源議長的事情，其實非常難過，也很遺憾。但回過頭來說，罷免其實是民間組織發起，執政黨其實是配合公民運動，未來若韓粉為報復而發動罷免綠營民代，對社會不是好事。韓國瑜這個時候也一定很難過，如果韓粉真的疼惜韓國瑜，應該要去替韓國瑜多多著想。

何志偉指出，昨天罷免案結束後，很多政論節目都在討論是民進黨的因素。但這其實都是高雄人的抵制，「光是民進黨怎麼可能開出93萬票」，這都是民眾的力量，不是民進黨就辦的到，而且選舉、罷免也都是人民的權力。

何志偉說，罷免案已經落幕，現在應該讓民眾的生活快點回歸平常，政治人物也應該要努力去修補、修復過去因為激情而催化的社會情緒，避免過度的失控狀況發生。

何志偉表示，其實民進黨內部一直有自律、自我要求並且互相提醒，要盡量克制，避免對立，這也是未來必須繼續注意的事情。

何志偉認為，罷免案已經結束了，目前傳出有些較為激情的韓粉打算針對綠營立委、蔡英文總統，祭出罷免案，但如果韓粉真的為韓國瑜好，就不要再去做激化、激烈的動作了，「傷口剛剛割開，正在發炎，不要再去刺激了」。

何志偉說，緊接著在3個月內又要補選高雄市長，接下來的候選人不論是誰，都要以最謙卑的心態去面對民眾。若再拿罷免案出來，造成支持者過度刺激都不是好事，藍綠陣營應彼此之間將心比心。

何志偉表示，罷免案成功的重點，代表的是人民對公共議題的理性程度拉高，若又要走向對立，罷立委、罷總統，對藍營來說，恐怕會適得其反，導致支持度下降。如果韓粉、藍營真的疼惜韓國瑜，現在應該要給他一點時間平靜。

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(中時 )