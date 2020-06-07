國民黨籍高雄市長韓國瑜被罷免，同黨籍的高雄市議長許崑源也墜樓身亡，國民黨副祕書長謝龍介7日呼籲大家都要冷靜，尤其是支持韓國瑜的人，在這個時刻絕對不要談韓未來選黨主席的事，否則就是中了民進黨的計。

謝龍介指出，罷韓成功代表台灣正式走入民粹時代，是否將因此陷入危險情況，無論執政黨或在野黨都要冷靜思考。

謝龍介強調，支持韓國瑜的人，目前最不應該做的就是勸進韓爭取黨主席，如果真的有心做事，根本不會在乎在哪個位置；現在的國民黨處於多事之秋，此時講這個只有添亂，應該讓韓好好沈澱一下，思考未來的去向，否則就是中了民進黨的計。民進黨希望國民黨愈亂愈好，但是台灣如果沒有一個大黨可以制衡民進黨，恐怕對台灣不見得是好事。

謝龍介還認為，韓國瑜這樣的人才卻無法繼續留在高雄服務，只能說高雄人沒這個福氣，也祝福高雄人能夠找到更好的團隊，但千萬不要讓先前那個官商勾結的回來，否則將更慘。

(中時 )