後疫情時代展開，台中市文化局推出「藝文紓困2.0」新措施，盼幫助藝文團體重新站起來。（文化局提供／林欣儀台中傳真）

新冠肺炎疫情使得藝文團體經營困難，紙風車劇團的倉庫6日又遭祝融之災，為有效振興藝文，台中市府文化局推出「藝文紓困2.0」政策，內容包括場館相挺免費使用、邀演相挺撫慰人心、街藝相挺藝起加油及創作相挺表演升級等，盼幫助藝文團體度過後疫情時期。

台中市文化局指出，全市演藝場館日前以解封開演，為支持在台中立案的團體重啟表演，特別推出「場館相挺免費使用」措施，也就是從今年7月至12月，在台中立案的團體若申請使用文化局所屬演藝場館，可免收場地規費。

此外，文化局也將藉由邀請藝文團體演出的方式相挺，目前已規畫透過台中樂器節、台中市傳統藝術巡演及台中逍遙音樂町等活動中，分別安排藝文團體在山、海、屯及城區演出，另更將於各文化中心廣場或社區、景點等規畫多場次藝文饗宴，藉以撫慰民眾心靈。

文化局指出，台中市在疫情未緩和時就曾推動「藝文紓困3＋2」，其中的「線上劇場、表演藝術升級徵件」活動已於4月底截止，現在加碼推出第二次徵件計畫，若在第一次徵件時未提出提案或未入選者都能申請，期限至7月17日止，盼透過創作方式相挺、讓表演升級。

對於街頭藝術工作者的鼓勵，文化局也推出「2020台中街頭藝術藝起加油」計畫，針對目前已持有、至7月底到期的街頭藝人證者，有效期限可展延至明年10月31日，下半年並將提供街頭藝人多達460場演出機會。

(中時 )