中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，全球受COVID-19(武漢肺炎)疫情肆虐，臺灣仍有效且快速地因應及控制，使疫情對民眾生活的影響降至最低。為記錄本次防疫經驗，衛生福利部特別整合中央及地方政府各項防疫政策的決策過程，並將此「臺灣模式(Taiwan Model)」以時間軸的方式呈現，向民眾及各國說明臺灣防疫成功因素、衛生醫療體系基礎、重大政策等，使各界了解臺灣的公衛實力，證明Taiwan can help, and Taiwan is helping！

指揮中心指出，「COVID-19臺灣防疫關鍵決策網」設有中英文版介面，內容包含「決策關鍵時間軸」、「成功防疫因素」、「臺灣衛生醫療體系基礎」、「重大政策」4大部分：

一、決策關鍵時間軸：顯示臺灣及國際間累計確診數，對照臺灣各項決策時間點，展現臺灣各項超前部署決策脈絡。

二、成功防疫因素：歸納「SARS經驗」、「中央疫情指揮中心」、「資訊公開透明」、「良好的資源分配」、「及時邊境管制」、「智慧社區防疫」、「先進的醫療科技」、「優質國民」等8類，以簡單、條列式的敘述方式，搭配圖片進行簡要說明，防疫的成功是仰賴中央、地方齊心一力對抗病毒，及國民高素質的配合。

三、臺灣衛生醫療體系基礎：說明臺灣過去長期於醫衛領域的耕耘，建立優良衛生醫療基礎，以有效且迅速執行防疫作為。

四、重大政策：針對防疫過程各項重大政策內容，進行詳細描述。

(中時 )