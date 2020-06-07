宜蘭縣消防局有32輛救護車，全都來自民間捐贈，因未超過使用年限，五結鄉農婦林蔡阿娥遂決定改捐宣導後勤車給義消，成了宜蘭首輛捐贈的宣傳車，消防局局長徐松奕說，捐贈救護車還得排隊，但「防災不是只有救護車，預防工作也是需要車輛。」感謝林婦善舉，讓防災宣導能深入鄉里。

宜蘭縣消防局表示，捐贈價值90萬元宣導車的林蔡阿娥從小迫於家庭經濟，無法接受教育，原本要捐救護車的她，得知五結防宣義消分隊平時配合消防人員深入各社區、學校、鄰里，協助各項防火宣導，但只能騎機車代步，因此決定捐宣導車給五結防宣義消分隊。

徐松奕表示，防宣隊在縣內有6隊，是由義消的夫人所組成，雖然是女性，但檢驗瓦斯、示範滅火器等都難不倒她們，防宣隊主要工作有檢驗用電安全、推展住警器，這台宜蘭首輛捐贈的宣導車，有助於各項火災預防及防災觀念的宣導。

今天（7日）消防局在五結消防分隊舉辦捐贈典禮，縣長林姿妙表示，火災預防、災害搶救及緊急救護是消防人員的3大任務，感謝林蔡阿娥的善行義舉，期望這輛防火宣導後勤車，可提升防火宣導姊妹執行宣導勤務安全及效率。

(中時 )