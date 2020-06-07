美國總統川普指示，自9月起撤出9,500名駐德美軍。

美國傳出川普總統指示近萬名美軍自9月起撤出德國，令外界揣測華府與柏林裂痕擴大。對此，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）接受德媒專訪時坦承，兩國之間存在問題，稱現在關係很「複雜」。

美媒《華爾街日報》5日引述數名華府高官指出，川普已下令9,500名美軍自9月起撤出德國，重新部署至波蘭和其他盟國。由於德國總理梅克爾（Angela Merkel）日前才婉拒出席於美國舉辦的七大工業國集團（G7）峰會，現在川普又要求撤軍，引發外界聯想，美、德之間的裂痕是否擴大。

針對川普撤軍，路透社報導，德國外交部長馬斯接受德國大報《週日畫報》（Bild am Sonntag）專訪時坦承，美、德之間確實有問題，他說兩國是跨大西洋聯盟的親密夥伴，「但是，關係很複雜。」

他說，德國相當珍視數十年來和美軍發展出的合作關係，同時也符合兩國的利益。

周六，梅克爾的資深同黨議員抨擊川普的撤軍提議。

周五，一名匿名美國政府官員透露，美國自德國撤軍，是美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）數月來研議的結果，和川普與梅克爾之間的摩擦沒有關係。

(中時電子報)