韓國瑜罷免案通過，資深媒體人唐湘龍痛批執政黨動用國家機器，巧立各種名目推動罷韓，建議韓國瑜應先沉澱、療傷，尋找自己未來，下一步不是為自己想，而是為台灣想。

唐湘龍表示，罷免成功，韓國瑜剩下的只是國民黨最殘餘的力量，不應用被罷免的悲情感去做政治操作，而是要先沉澱，想想看這件事為什麼會發生，療傷止痛是必要的，不應急著做政治反撲，把整個衝突再拉到一個新戰場，製造另一波衝突。

唐湘龍指出，高雄是一個結構非常特別的地方，民進黨執政20年，讓高雄每況愈下，2018年人口仍是負成長，相對於其他五都高雄一直往下沉，本來韓國瑜有大好機會，藉著自己不同的視角、政治路線，能在高雄經營一個以韓國瑜為典範的高雄經驗，但因政治環境及關鍵時刻，韓國瑜作了一個錯誤的政治選擇，不只讓高雄、台灣付出代價，韓國瑜本人也付出代價。

罷免成功，唐湘龍直指，顯然是一種政治報復、是一個政治追殺，是非常醜陋的，一個執政黨動用國家機器、國家資源，鋪天蓋地只是要奪回一個高雄市長的位置，這在所謂的民主政治來說，是非常下流的。

(中時電子報)