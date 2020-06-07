疫情之下，電商網紅為企業求得一線生機，也讓直播帶貨這一方式形成也蠻生長的局面，大陸政法大學傳播法研究中心副主任朱巍日前撰文表示，直播帶貨目前缺乏直接具體的法律規定，未來要解決包括分類監管標準的建立、直播帶貨宣傳性質認定，以及要解決信用、評價、消費者知情權等3方面問題，這還需在新的標準中予以解決。

「直播帶貨」可說是現在最熱門的電商銷售模式，只要透過一部手機就能解決就業、扶貧、產品滯銷、消費體驗等問題；但直播帶貨存在的諸多問題也廣受詬病；因此，經中國商業聯合會下達計畫，中商聯媒體購物專業委員會將牽頭起草行業內首部涵蓋全大陸的社團標準，包括《視頻直播購物運營和服務基本規範》和《網絡購物誠信服務體系評價指南》。

朱巍表示，直播帶貨是網路紅利的新賦能，未來一段時間風口依然存在，但與其他網路經濟一樣，現階段直播帶貨有不實廣告、平台責任不明確、對消費者侵權等問題，又缺乏相關法律來規定，因此制訂相關法律相當重要，但有3個關鍵問題需要予以解決。

朱巍進一步表示，首先，要確立分類監管標準，直播帶貨類型多，要依據的法律也不同，因此有必要對直播帶貨充分類型化的基礎上，針對性的分類監管；其次，應就宣傳部分納入廣告法律體系；第三，還需解決信用、評價、消費者知情權等問題，直播帶貨最大的問題，就是直播銷售中的信用數據展現問題。

朱巍強調，直播帶貨標準固然重要，但相比帶貨的繁榮程度，標準位階明顯太低，約束力不足，同時，直播帶貨主管部門除商務部門外，市場監管部門、網信管理部門、文旅部門、新聞出版與消協都是法定責任部門。

朱巍認為，未來應發展跨部門管理模式，盡快頒布相關法規，只有立法先行，才能保障創新，做到消費者至上，才能算是真的行業風口。

(旺報 )