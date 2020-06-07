彰化縣議長謝典林（中）日前與議會同仁南下參訪高雄市議會，與許崑源（右）相談甚歡，並留下合照，他感慨原本還打算近日再南下拜會，不料如今竟發生憾事，徒留唏噓。（彰化縣議會提供／謝瓊雲彰化傳真）

高雄市議長許崑源驚傳在6日晚間在住處墜樓，噩耗震驚全台，彰化縣議長謝典林7日也在臉書發文表達遺憾，並譴責此時此刻還在傷口上撒鹽的政治人物！他更呼籲各界要多給許崑源家屬多一點空間。

謝典林的粉絲專頁貼出日前他率議會團隊與議員們一同南下高雄市議會拜會的合照，貼文感慨從昨晚到現在，還是無法相信；他希望外界勿過度揣測，呼籲各界應多給許議長家屬一點空間。

謝典林回憶，上次協同彰化縣議會同仁前往高雄市議會參訪、拜會，大家都感受到許親切的招呼，一起用餐的時候，許還翻著報紙和他討論時政，許說著自己很在乎公平跟正義的原則，讓他印象深刻；原本還安排好這個月要再南下去探訪對方，如今一切都已經來不及，徒留唏噓！

謝典林也轉述國民黨主席江啟臣的聲明，強調台灣社會並不是只有政治，值此時刻，最重要的是安撫家屬；尤其他看到2名北部議員的戲謔發文、充滿對死者的不尊重，終致引發民憤，他強烈譴責這時候在傷口上灑鹽的政治人物。

(中時 )