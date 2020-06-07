目前台南棒球場賽事，依據售票座位將維持安全社交距離(間隔一席)販售，於座位欣賞賽事可不戴口罩，但進場及離開座位時建議需全程配戴口罩，保護你我及工作人員防疫安全，下週一起，提供民眾到統一超商ibon實名制購票。

12日至18日統一獅台南主場賽事，8日中午12：00至9日11：59開放ＶＩＰ會員優先購票，以2019年及2020年統一獅VIP會員優先購票，購票方式至全台統一超商ibon售票系統或網站線上購票，每人每次購票限購四張，且需輸入進場觀賽者姓名及身分證字號，以利進場查驗個人身份。

本次購票方式座位仍維持安全社交距離，為確保落實進場者均需購票進場，115cm以下兒童進場仍需購買半票進場選擇座位，若嬰兒等需要家人隨身陪同，無法配合梅花座入座者，不予以開放進場。配合防疫措施，球迷進場應戴口罩，確保個人及他人健康安全。

一般球迷購票，自9日中午12：00開放購票，每場賽事售票時間至賽前前一天截止。除了網路購票外，每場賽事也將開放現場購票，並現場填寫實名資料表進場，排隊購票時請全程配戴口罩。下週起，賽事進場將可免填寫「個人健康聲明書」，但仍須落實實名進場認證及基本防疫體溫量測。

本次開放購票票券，新增本壘後方家庭席及鑽石席席次，鑽石席席次仍需維持梅花座販售，2020年統一獅家庭席席次，除了提供五位球迷實名進場外，也提供餐點21世紀烤雞一隻、必勝客9吋PIZZA一份、BBQ烤雞8塊、薯條一份及麥香飲料五瓶，而黃金席及球僮席仍暫不開放販售。

統一獅Ｘ兆豐銀行聯名卡刷卡購票服務，平日賽事購買內野全票，現場購票5折優惠，每場限量250張，而網路ibon購票7折優惠，每場限量500張，每人每張卡限購2張。而假日賽事購買內野全票，現場購票及網路ibon購票均為7折優惠，每場均為500張，每人每張卡限購2張。

17日及18日統一獅推出臺南市民棒球日，凡持戶籍台南市市民，持身份證明文件，現場購票享受每張200元市民優惠價，每場限額200張，歡迎臺南市民一起進場，享受台南市市民獨享優惠好康。

(中時 )