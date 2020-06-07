Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

綜合格鬥天王麥葛雷格(Conor McGregor)突然於7日宣布退休，他推文表示：「大家好我已決定退出格鬥界了，真是一趟美妙的旅程！」同時貼出他在拉斯維加斯奪冠時與母親的合照。

麥葛雷格當然是格鬥界震撼彈，不過UFC總裁懷特(Dana White)卻不訝異，「他一直是那樣的人(出人意表)。我不會說天哪，太可怕了。這年頭到處都是瘋狂的事，從某種程度上，我都能理解。」從新冠肺炎停賽到全美數十城暴動，這時候有人不想打了也不奇怪。

外界亦不相信麥葛雷格是真心退休，畢竟他在2016年就「退休」過一次，去年官司與麻煩纏身的時候，他也與懷特討論退休。業界的看法認為，如果打拳是為了錢(通常都是)，那麼麥葛雷格早就可以退休了，他生涯收入是綜合格鬥界(非拳擊)難以想像的數字，單單去年就賺了4800萬美元。

麥葛雷格今年7月將滿32歲，是UFC史上最成功的明星，曾奪羽量級和輕量級冠軍。擅長打擊技，他的拳很重而且左右開弓，職業戰績22勝4敗，19次KO勝。輸掉的4場都是中了鎖技投降。他的座右銘是「進場，發財，離場」(Get in. Get rich. Get out.)。

(中時電子報)