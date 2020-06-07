當偶像真的好難！女星榊美優是AKB48姐妹團STU48成員，今年不過18歲，卻驚曝罹患致命疾病，目前體重剩下36公斤，她近日分享患病血淚史，以自身經歷給眾人作借鏡，讓粉絲好心疼。

榊美優日前在推特貼出勸世文，曝光她減肥過度得了厭食症，只剩36公斤，她透露2017年剛入團時，16歲的她當時42公斤，立刻被公司嫌胖要求減肥，當時她每天在學校跟公司忙碌往返，為了減肥幾乎什麼都沒吃，一整天食量最多不到半碗，1年內就掉了6公斤，連媽媽都看不下去，要她停止這種行為，不然健康會出問題，但她沒有聽進去。

果然在多重壓力之下，榊美優的身體狀況開始失控，她坦言如今回想當時，「真的很不正常」，過激的減肥讓她身心崩盤，入團第二年壓力倍增，她從厭食症變成暴食症，一開吃就停不下來，直接吃到吐，體重從36公斤直接暴增，甚至超過原本的體重，反胖到48公斤。

榊美優表示，當時她連味覺都失常，吃不出味道，但仍是一吃就停不了，「甚至邊哭邊吃」，而暴食讓她不舒服，所以經常催吐完再去工作，但有時候會吐不出來，「我感覺自己快死了，腹部腫脹」，還要擔心這樣下去會穿不進舞台裝，坦言至今還沒完全痊癒，後遺症影響劇烈，奉勸粉絲不要像她一樣用錯的方式減肥，否則「會造成痛苦嚴重的後果」。

(中時電子報)