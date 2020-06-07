台中市警察局今年陸續添購拋射式電擊器裝備，為第一線員警增添執法戰鬥力，清水警分局共配發11套新裝備，於常訓時段訓練員警如何使用。助教陳慶吉說，拋射式電擊器重量輕，有效射程約4.5公尺，具備雷射瞄準器功能，在空間狹小、情況緊急場合，能有效嚇阻制伏歹徒，將傷害降到最低。

清水警分局日前實施常訓，教官蕭寒冰及助教陳慶吉蒐集各項勤務優缺點最新資訊，並以實際案例用心教導及訓練同仁，期望同仁能有正確服勤觀念，以確保自己及他人的安全。

此外，也針對新配發的拋射式電擊器的特性、動作操作技巧及適法相關規定進行講解，還特地保留時間，讓每位員警在有限的時間做最大的練習，以加強員警精熟度及情境訓練。

陳慶吉表示，拋射式電擊器重量輕，主機含電針、卡匣約360公克、有效射程約4.5公尺，並有雷射瞄準器功能，在空間狹小、情況緊急場合，能有效嚇阻制伏歹徒，將傷害降到最低。

「訓練是員警最大的福利！」陳慶吉說，訓練是非常重要的，每月短短的幾小時的訓練，不僅是讓同仁接收新的勤務知識及技能，也要同仁能在有限時間內最大的練習及思考。

蕭寒冰指出，員警時常在勤務中遇到臨時狀況，若出現心慌緊張，手忙腳亂等現象，對員警來說是極度危險，而緊張害怕來自於知識及訓練不足所造成，所以平時加強員警的各項勤務知識及技能訓練，經過不斷的練習直至熟練，由熟練再到本能反應，讓員警遇任何狀況臨危不亂並做出本能性的標準動作及流程，才能確保員警本身的安全。

起初練習時，一名女警對電擊器使用上仍有所戒心，但經過教官的指導及多次練習後，女警也能熟練操作並準確擊中目標。

(中時 )