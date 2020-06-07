高雄市長韓國瑜罷免案過關，總投票率高達42.14％，其中93萬9090票同意罷免韓國瑜，由於韓國瑜事前呼籲支持者不要投票，降低對立，因此不同意票僅2萬5051票。對此，挺韓「五虎將」之一的「強強滾大哥」張銘誌無奈表示，「那，就讓高雄繼續裝睡吧」。網友則紛紛表示「可以累積能量起來重新站起來」、「高雄人沒福氣，失去了一個清廉的市長」。

韓國瑜成為首位被罷免的直轄市長，令許多支持韓的民眾痛心。對於罷免結果，韓國瑜表示，感謝市民給他機會、感謝團隊的努力，也很遺憾民進黨第2次執政以來，花所有心思幾乎全部集中在罷韓國家隊，全力攻打韓國瑜的人。遺憾團隊政績被抹黑造謠、遺憾還有好多工作沒完成，他最後並祝福高雄市成為偉大光明、開朗復甦的城市。

對此，「強強滾大哥」張銘誌在臉書寫下「那，就讓高雄繼續裝睡吧」幾字，引來許多網友回應。網友紛紛表示「可以累積能量起來重新站起來」、「高雄人沒福氣，失去了一個清廉的市長」、「真的覺得有些人好現實」、「高雄沒福氣留下韓市長，我們其他人堅定支持您」、「以民主之名；行霸凌之實。非常難過」、「再來的焦點又會回到台北了，柯文哲應該會很高興」、「高雄人不知好歹 不知惜福」、「以後高雄好壞就讓高雄人自己去感受吧」、「高雄人自生自滅，自作孽不可活」、「高雄人自求多福吧」。

(中時電子報)