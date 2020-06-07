伴隨產油國擬延續減產協議、需求回溫拉抬，國際原油明顯彈升，逼近每桶40美元，國內油價也跟進，漲聲再起。中油、台塑化宣布，國內各式汽、柴油價格每公升調漲0.7元、0.6元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升20.6元、95無鉛汽油每公升22.1元、98無鉛汽油每公升24.1元、超級柴油每公升18.0元。

此外，台塑化8日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升20.6元、95無鉛汽油每公升22元、98無鉛汽油每公升24.1元、超級柴油每公升17.8元。

台塑化認為，因產油國減產，6月原油市場供需已處平衡狀態。近期原油反彈，主要反映預期產油國7～8月會加碼減產從每日770萬桶提高至970萬桶；如今，OPEC+同意延長歷史性減產至7月底以維護油價，搭配經濟需求增溫，油價仍有向上續揚的空間。

不過，油價若回升達45～50美元，恐使美頁岩油生產回復，預期下半年油價站在45美元之上機率不高。

中油表示，受北半球進入夏天開車用油旺季、OPEC+擬維持減產目標970萬桶/日不變等因素影響，帶動國際原油價格上漲，本週調價指標7D3B週均價從每桶34.07美元上漲至38.85美元，台幣兌美元匯率升值0.112元，國內油價依公式計算漲幅為10.88％。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.9元及1.8元；惟經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅各調漲0.7元及0.6元，另1.2元皆由中油吸收。

因OPEC+落實減產，紐約商業交易所（NYMEX）7月原油期貨6月4日收盤上漲0.3％，成為每桶37.41美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚0.5％，達每桶39.99美元。

美國能源部5月報告將2020年美國原油日產量預估下調10萬桶至1,170萬桶。截至5月29日當週，美國原油日均產量較前週減少20萬桶至1,120萬桶，創2018年10月來新低；較去年同期減少120萬桶，較3月中創新高的1,310萬桶則減少190萬桶。

(工商 )