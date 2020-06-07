和家人吵架婦人淋雨蹲路旁警當和事佬助返家。（平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

家住桃園市中壢區的一名婦人，7日中午外出用餐，席間與家人發生口角，不顧外面午後雷陣雨負氣離席，婦人一個人淋著雨，蹲坐在平鎮區營德路草叢旁，巡邏員警發現她十分茫然，又被滂沱大雨淋得全身濕透，趕緊將婦人帶回派出所安置，並通知她的家人前來帶回。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，家住中壢區的趙姓婦人，7日中午與家人前往平鎮區龍南路一間餐廳用餐，席間因細故與家人發生口角，婦人不顧外面下著午後雷陣雨、憤而離席，當家人追出去時，已不見婦人蹤影。

沒想到婦人就這樣淋著雨，邊走邊哭，因婦人身上沒有攜帶皮包及手機，加上體力不支，只能蹲坐路旁不斷哭泣，員警巡邏經過發現，立即上前關心，並用雨衣為婦人遮雨，婦人見到員警時，也不斷訴說著心中的委屈，臉上已分不出是雨水還是淚水。

因為婦人全身被雨淋濕，員警擔心婦人受了風寒，趕緊為婦人遞上乾淨的毛巾、吹風機及熱飲讓婦人擦乾身子及暖身，並不斷安撫婦人激動的情緒。

婦人的兒子接到員警通知趕來派出所時，見到母親無恙總算放下心中大石，了解原委後，員警也充當和事佬，調解母子倆的衝突，婦人的兒子對於自己的不懂事感到十分自責，除了向母親道歉外，也不斷地向員警道謝。

(中時 )