桃園市楊梅區中山里一名84歲陳姓老翁，凌晨肚子餓到睡不著，但當時妻子已熟睡，老翁不忍打擾，遂獨自坐輪椅前往半公里外的超商購物裹腹。因老翁年事已高，返程時體力不支只好停在中山北路路邊休息，路人發現後察覺有異便報警處理。

楊梅警分局楊梅派出所女警吳曉珂、警員梁信皓擔服巡邏勤務獲報前往，因時值深夜，光線昏暗，擔心老翁獨自在外恐有安全疑慮，遂決定帶老翁返家。警方原欲將老翁輪椅收折以巡邏車護送老翁返家，但因輪椅老舊無法收折，便以推輪椅護送老翁返回約半公里的住處。老翁太太起床發現先生不見，正欲出門尋找時，警方已平安送回，對警方的熱心協助頻頻道謝。

楊梅分局長林信雄表示，同仁於巡邏勤務能發揮同理心護送老翁返家，避免危險的發生，為民服務精神值得嘉許，同時也呼籲，如有在路上發現疑似走失老人或孩童，可向警方反應前往協助，護送其安全返家。

(中時 )